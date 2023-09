16 Millionen Euro privat verwendet: Mammut-Prozess um "Alt-Wien"-Kindergärten startet

Bereits kommenden Mittwoch beginnt am Wiener Landesgericht der Prozess um den mutmaßlichen Förder-Betrug im Zusammenhang mit den "Alt-Wien"-Kindergärten. Dem ehemaligen Betreiber wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) schwerer Betrug, Untreue und betrügerische Krida mit einem Schaden von 36 Mio. Euro angekreidet. Fünf frühere Mitarbeiter des Mannes wurden wegen Beitragstäterschaft mitangeklagt. Es steht ein Mammut-Verfahren bevor.

"Alt-Wien"-Betrug: 2.300 Wiener Kinder verloren Betreuungsplatz

Der Mann hatte seinen Verein "Alt-Wien - MUKU - Arbeitsgemeinschaft für multikulturelle Kindergartenpädagogik" im Jahr 1966 gegründet. Bis zu 2.300 Wiener Kinder wurden jährlich in den Einrichtungen des Vereins betreut, zuletzt in neun Horten und 32 Kindergärten, ehe die Stadt Wien im Sommer 2016 nach Bekanntwerden finanzieller Unregelmäßigkeiten einen Förderstopp verhängte. Daraufhin musste der Verein Konkurs anmelden und seine Standorte schließen.

Folgt man der Anklage, dürfte der Hauptangeklagte die seinem Verein gewährten Förder-Millionen als eine Art Selbstbedienungsladen verstanden haben. Mindestens 3,5 Mio. verwendete er demnach für den Ankauf von Immobilien für seine vier Kinder. Vereinsmittel sollen in weiterer Folge in die Ballettschule einer Tochter und die Reitschule eines Sohnes geflossen sein, auch die Instandsetzung eines in Familienbesitz befindlichen Parkschlössls in Bad Aussee wurde laut Anklage mit Fördergeldern bestritten. Der Hauptangeklagte habe "unzählige private Ausgaben in den Verein gepackt, von Verkehrsstrafen über Rechnungen für private Küchen und Urlaube auf Kreuzfahrtschiffen bis hin zu Pelzmänteln und Opernbesuchen", fasste die WKStA die Beweisergebnisse zusammen.