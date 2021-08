16 Kupferdiebe in Wien gefasst: 35 Tonnen erbeutet

Die Wiener Polizei konnte zwei Einbrecherbanden, die monatelang hauptsächlich Kupfer von Firmengeländen in Niederösterreich und der Steiermark gestohlen haben, festnehmen.

35 Tonnen Kupfermaterial gestohlen



Festnahme der Kupferdiebe in Wien-Liesing

Die erste Bande wurde am 7. Juni in flagranti erwischt, als sie nach einem Hinweis bei einem Einbruch beobachtet wurde. Sie brachen die Umzäunung einer Industriestätte auf und stahlen mehrere Tonnen Kupferkabel und anderes Material. Dabei rückten sie sogar mit zwei Kleintransportern an, um das schwere Diebesgut wegschaffen zu können. Mithilfe der Sondereinheit Wega wurden elf Männer im Alter von 21 bis 45 Jahren in Wien-Liesing festgenommen. Ein weiterer Komplize (37) wurde drei Tage später in Haft genommen. Der Haupttäter, der als Organisator agiert haben soll, wurde mittels europäischen Haftbefehl schließlich am 15. Juni in Pisa in Italien festgenommen. Die Bande agierte von Februar bis zu ihrer Zerschlagung im Juni. Zwölf Einbrüche mit einer Schadenssumme von rund 200.000 Euro soll auf ihre Kappe gehen. Sie ließen rund 30 Tonnen Kupfermaterial mitgehen.