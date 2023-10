16-Jähriger von Jugendlichen in Wien-Penzing verfolgt und ausgeraubt

Mittwochabend wurde in Wien-Penzing ein 16-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher verfolgt und ausgeraubt. Sie zwangen ihn zur Herausgabe seines Handys und entwendeten Bargeld aus seinem Rucksack.

Ein 16-Jähriger wurde am 18. Oktober gegen 20.00 Uhr in einer S-Bahn Richtung Wien-Hütteldorf von mehreren Jugendlichen angesprochen. Sie folgten dem späteren Opfer nach dem Aussteigen bis zur Cossmanngasse in Wien-Penzing. Dort forderten die unbekannten Täter die Herausgabe des Mobiltelefons. Außerdem drohten sie mit Gewaltanwendung, wenn er versucht zu schreien bzw. Hilfe zu holen.