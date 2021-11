Der 16-Jährige stahl eine Orchidee aus einem Blumengeschäft in Wien.

©pixabay.com (Symbolbild)

16-Jähriger stahl Orchidee bei Einbruch in Wien-Meidling

In der Nacht auf Samstag brach 16-Jähriger in ein Blumengeschäft in Wien-Meidling ein und wurde von der Polizei festgenommen. Dabei hatte der Jugendliche eine Orchidee bei sich.

Gegen 3 Uhr morgens nahmen die Polizisten den amtsbekannten 16-jährigen rumänischen Staatsangehörigen fest, nachdem Zeugen den Jugendlichen beim Einbruch in ein Blumengeschäft in Wien-Meidling beobachtet hatten. Beim Beschuldigten stellten die Beamten eine Orchidee sicher.

Er war augenscheinlich alkoholisiert und bei der Festnahme trotzig und unkooperativ, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich.

Der 16-Jährige zeigte sich geständig, das Glas der Eingangstür eingeschlagen und das Geschäft nach Wertgegenständen durchsucht zu haben. Als er nichts gefunden habe, habe er eine Orchidee mitgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.