16-Jähriger ging in Wien-Floridsdorf auf nächtliche Diebestouren

Der Vater eines 16-Jährigen meldete sich bei der Polizei, nachdem er befürchtete, dass sein Sohn auf nächtlichen Ausflügen Diebestouren unternahm.

Unbelehrbar hat sich ein jugendlicher Einbrecher in Wien-Floridsdorf gezeigt. Der 16-Jährige wurde Sonntagvormittag dabei erwischt, wie er den Kaffeeautomaten einer Autowerkstatt aufbrechen wollte. Nachdem er auf freiem Fuß angezeigt wurde, stieg er in der Nacht auf Dienstag erneut in eine Werkstatt ein, bestätigte die Polizei am Samstag.

Der 16-Jährige war am Sonntag mit einem gleichaltrigen Komplizen in die Werkstatt in der Tetmajergasse eingestiegen, um den Automaten aufzubrechen. Ein Zeuge beobachtete die Täter jedoch dabei, wie sie zuvor eine Fensterscheibe der Werkstatt einschlugen, weswegen sie noch am Ort des Geschehens festgenommen wurden. Sie hatten Münzen im Wert von rund 270 Euro bei sich.

Unbelehrbarer Einbrecher wurde in Wien-Floridsdorf erneut erwischt

Der Komplize war bereits wegen eines Raubes zur Fahndung ausgeschrieben. Er wurde in die Justizanstalt Josefstadt überstellt. Der zweite 16-Jährige wurde zunächst auf freiem Fuß angezeigt.

Das schreckte den Jugendlichen aber nicht ab. In der Nacht auf Dienstag dürfte er dann in eine Autowerkstatt auf der Prager Straße eingestiegen sein. Er überstieg den Zaun und brach das Fenster auf, danach durchwühlte er Kästen und Laden und nahm einen Autoschlüssel mit.

Vater informierte die Polizei über Einbruchsverdacht

Am Mittwoch kam dann sein Vater zur Polizei und meldete, dass sein Sohn nächtelang unterwegs sei und er befürchte, dass er dabei Strafdelikte begehen würde. Die Polizei fand in seinem Zimmer zahlreiches Diebesgut, neben Uhren und Wertkarten auch diverse Autoschlüssel. Einer davon passte zum Einbruch in der Prager Straße. Nach dem 16-jährigen Somalier wird nun gefahndet.