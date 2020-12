Wien-Simmerin: 16-Jähriger drohte Jugend-Betreuerinnen umzubringen

Die Polizei nahm den Jugendlichen vorläufig fest und zeigte ihn auf freiem Fuß an.

Ein 16-Jähriger drohte am Donnerstag zwei Jugendbetreuerinnen mit dem Umbringen, weil sie in einer Jugendeinrichtung in sein Zimmer kamen. Der Bursch wurde angezeigt.

Ein 16-jähriger Jugendlicher bedrohte am Donnerstag zwei Betreuerinnen einer Jugendeinrichtung in Wien-Simmering mit dem Umbringen, da sie sein Zimmer betreten wollten. Sie hatten den Verdacht, dass er gefährliche Gegenstände hortet, die der Hausordnung zuwiderlaufen.

Jugendlicher sah sich im Recht

Der 16-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach polizeilicher Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt. Er bestätigte die Bedrohung. Er habe sich im Recht gesehen, die Betreuerinnen nicht in sein Zimmer zu lassen.