16-Jähriger bei Badeunfall in Neuer Donau in Wien gestorben

Am Sonntagnachmittag kam es bei der Neuen Donau in Wien zu einem tödlichen Badeunfall. Ein 16-Jähriger ging beim Schwimmen unter, es kam zum Großeinsatz von Polizei, Rettung und Feuerwehr.

Am 10. September kam es gegen 15.45 Uhr zu einem Großeinsatz der Wasserpolizei, der Wiener Berufsrettung und der Berufsfeuerwehr, da Zeugen einen untergegangenen Schwimmer im Bereich der Neuen Donau, Höhe Georg-Danzer-Steg, meldeten. Auch ein Wiener Rettungshubschrauber wurde alarmiert. Eine große Anzahl Schaulustiger musste von Polizisten auf Abstand zum Einsatzort gehalten werden.

16-Jähriger ging in Neuer Donau unter: Am Weg ins Spital verstorben

Feuerwehrtaucher lokalisierten die Person und brachten den jungen Mann an Land. Der Wiener Rettungshubschrauber brachte den Verunfallten schnellstmöglich in ein Krankenhaus. Trotz vorläufig erfolgreicher Reanimationsmaßnahmen verstarb der 16-Jährige am Weg ins Krankenhaus.