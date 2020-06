16-Jährige kletterten in Wien auf Kran: Von WEGA gerettet

Drei 16-Jährige haben Samstagabend in Wien-Landstraße die Polizei auf Trab gehalten. Die Jugendlichen kletterten auf einen Kran, kamen allerdings nicht mehr hinunter. Die WEGA musste einschreiten.

Jugendliche kletterten auf Baukran in Wien-Landstraße

Kurz nach 21.00 Uhr kletterten die drei in die beachtliche Höhe des Baukrans bei einer Baustelle in der Schnirchgasse in Wien-Landstraße. Passanten beobachteten die Aktion und alarmierten schließlich die Polizei. Die Beamten versuchten vergeblich die Jugendlichen zum Heruntersteigen zu bewegen. Nachdem auch ein mitgenommener Bauhelm herabfiel und am Boden nahe eines Polizisten aufschlug, setzten die Polizisten selbst Helme auf und sperrten den Nahbereich.