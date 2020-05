16-Jährige in Steyr erstochen: Verfahren um Strafhöhe

Am Mittwoch steht ein 17-Jähriger, der seine 16-jährige Freundin in Steyr erstochen hat, erneut vor Gericht. Er will eine Strafminderung erreichen.

Zwei Verhandlungen mit Jugendlichen stehen am Mittwoch in Linz auf dem Programm. Am Landesgericht muss sich eine Teenagerbande u.a. wegen Raubüberfällen und schwerer Erpressung verantworten. Das Oberlandesgericht behandelt die Strafberufung eines Afghanen, der im Dezember 2018 als 17-Jähriger seine 16-jährige Freundin in Steyr erstochen hat. Dafür erhielt er in erster Instanz 13,5 Jahre Haft.

17-Jähriger will Strafminderung erreichen

Der rechtskräftig des Mordes schuldig gesprochene Teenager - der Oberste Gerichtshof bestätigte die Verurteilung - will am Oberlandesgericht eine Strafminderung erreichen. Der Bursch hatte seine Freundin im Zimmer des Mädchens in Steyr erstochen und stellte sich erst nach Tagen auf der Flucht in Wien.