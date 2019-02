16-Jährige in Steyr erstochen: Tote erst nach einem Tag entdeckt

Zur Bluttat in Steyr wurde nun bekannt, dass das Mädchen einen Tag lang tot in ihrem Zimmer lag, bevor ihre Mutter und Schwester sie auffanden.

Nach der Bluttat an einer 16-Jährigen in Steyr im Dezember des Vorjahres hat nun ein Obduktionsgutachten ergeben, dass das Mädchen einen Tag tot in seinem Zimmer lag. Als Todeszeitpunkt gilt der Samstagabend, Mutter und Schwester fanden die Verblutete erst am späten Sonntagabend, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Steyr einen Bericht in den “OÖN” am Freitag.