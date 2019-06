16-Jährige fuhren mit gestohlenen Fahrrädern zu Einbruch in Wien-Meidling: Festnahme

Zeugen konnten am 14. Juni zwei 16-Jährige dabei beobachten, wie sie in einen Kebabstand in der Köglergasse in Wien-Meidling einbrechen wollten. Die beiden wurden festgenommen.

Am 14. Juni gegen 03:00 Uhr wollten zwei 16-jährige Burschen (österr. Staatsbürger) in einen Kebabstand in der Köglergasse in Wien-Meidling einbrechen. Die Beschuldigten wurden allerdings von Zeugen beobachtet und konnten von der Polizei festgenommen werden.