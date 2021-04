16-Jähre in Wien-Favoriten mit Taser niedergestreckt

Ein Wiener Polizist musste am Freitagabend seinen Taser einsetzen, weil eine 16-Jährige mit einem Messer auf ihn losging. Das Mädchen wurde entwaffnet und nicht verletzt.

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Freitagabend in einem Wohnheim für psychisch Beeinträchtigte in Wien-Favoriten gekommen. Eine mit einem Messer bewaffnete 16-Jährige ging auf Polizisten los, die von einer Betreuerin in die Einrichtung gerufen worden waren, weil die Jugendliche randaliert hatte. Die Beamten setzten einen Taser ein und konnten das Mädchen damit entwaffnen, teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit.