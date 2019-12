150.000 Euro gedruckt: Falschgeldhändler in Wien-Favoriten festgenommen

Zwei beschuldigte Syrer sollen seit Sommer in Niederösterreich und Wien Falschgeld gedruckt und für einen Drittel des Nominalpreises verkauft haben. Nun konnte die Polizei sie bei einem Deal in Favoriten festnehmen.

Zwei Syrer haben seit dem Sommer dieses Jahres in Niederösterreich und Wien Falschgeld in der Höhe von 150.000 Euro zum Verkauf angeboten. Am 5. Dezember waren der 26- und der 28-Jährige in Wien-Favoriten von Beamten bei der Übergabe von 562 Stück gefälschter 50-Euro-Banknoten beobachtet worden. Sie wurden umgehend festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag.