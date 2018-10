1,5 Prozent der neu zugelassenen Pkw mit Elektroantrieb

175.458 im Vorjahr neu zugelassene Pkw waren mit Diesel betrieben, 163.701 mit Benzin. Unter den alternativen Antrieben fanden sich neben den 5.433 reinen Elektroautos auch 8.292 Hybrid-Pkw.

Vorarlberg verzeichnete 2017 mit 2,0 Prozent den höchsten Anteil an Elektroautos unter den neu zugelassenen Pkw. In der Steiermark waren es 1,9 Prozent, in Niederösterreich 1,7 Prozent und in Oberösterreich und Salzburg je 1,6 Prozent. In Tirol entfielen wie im Österreichschnitt 1,5 Prozent der Neuanmeldungen auf E-Pkw, in Kärnten 1,4 Prozent im Burgenland 1,2 Prozent und in Wien mit 1,1 Prozent am wenigsten.

Im Gesamtjahr 2012 hatte es in Österreich nur 427 Neuzulassungen von Elektroautos gegeben. Im ersten Halbjahr 2018 wurden laut Statistik Austria bereits 3.088 E-Pkw erstmals angemeldet. Das ist eine leichte Steigerung zum Gesamtjahr 2017 auf einen Anteil von 1,6 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen.

