15. MQ Vienna Fashion Week: Das war die Eröffnungsshow

Montagabend ging die Eröffnung der 15. Ausgabe der MQ Vienna Fashion Week mit zahlreichen Gästen über die Bühne. Die Fashion-Crowd fand sich im Zelt vor dem MuseumsQuartier Wien ein, um die "favorite looks" aller teilnehmenden Designer zu feiern.

In den letzten 15 Jahren fanden im Fashion Zelt gezählte 769 Fashion Shows statt, 918 Kollektionen wurden von über 2.300 Models präsentiert und am Catwalk wurden über 1.000 Kilometer gelaufen.

Über die knapp 105.000 Gäste sind Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank dankbar: "Die letzten 15 Jahre sind wie im Fluge vergangen, wenn wir darauf zurückblicken, können wir es nicht wirklich glauben, dass es so lange schon her ist, seit die erste MQ VIENNA FASHION WEEK über die Bühne ging. Es ist an der Zeit danke zu sagen an alle unsere zahlreichen Volontäre und Praktikant:innen die uns seit Beginn jedes Jahr freiwillig unterstützt haben und die uns zu einem Großteil immer wieder unterstützen, danke an alle Model Agenturen und unser Stamm Team, das über die vielen Jahre Familie geworden ist. Ohne diese immense Hilfe hätten wir das nie geschafft."