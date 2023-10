1,5 Mio. Euro für gezielte Förderung von Wiener Grätzeln

Mit 1,5 Mio. Euro startet die Stadt Wien gemeinsam mit der Wirtschaftskammer eine gezielte Förderung für Wiener Grätzel, um wirtschaftliche Potenziale in Außenbezirken zu nutzen und die Stadtentwicklung voranzutreiben.

Die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien haben es sich zum Ziel gesetzt, Wiener Grätzel im Rahmen einer Geschäftsstraßenförderung gezielt zu unterstützen. In einem ersten Schritt sollen sechs Geschäftsquartiere in Außenbezirken unterstützt werden, die Potenziale für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung aufweisen.

Stadt Wien und Wirtschaftskammer für gezielte Grätzelförderung

Rund 1,5 Mio. Euro sollen in den kommenden drei Jahren in Einzugsbereiche der äußeren Favoritenstraße, der Simmeringer Hauptstraße, der Hernalser Hauptstraße, der Döblinger Hauptstraße, des Zentrum Floridsdorf und der Praterstraße investiert werden. Umgesetzt wird das Projekt von der Wirtschaftsagentur Wien und in den Bezirken von der Agentur Raumposition. Im Rahmen dieser Initiative sollen künftig weitere Grätzel unterstützt werden.