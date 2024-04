15-jähriger Wiener hielt Raubopfer Pistole an den Bauch

In Wien-Penzing bedrohte ein 15-Jähriger einen Gleichaltrigen am Mittwoch mit einer Schreckschusspistole, doch dank rascher Polizeiarbeit konnte der Tatverdächtige samt seinen Begleitern kurz darauf gefasst werden.

Ein 15-Jähriger wurde am 17. April kurz vor Mitternacht in der Bujattigasse in Wien-Penzing von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen. Einer der Burschen verlangte die Jacke des 15-Jährigen, zog plötzlich eine Schusswaffe, repetierte einmal und drückte sie dem Raubopfer gegen den Bauch.