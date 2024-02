Eine Teenie-Bande sorgte in Wien 15 für einen WEGA-Einsatz.

Eine Teenie-Bande sorgte in Wien 15 für einen WEGA-Einsatz. ©APA (Sujet)

15-Jähriger raubte mit Komplizen Betreuerin in Wohnheim aus: WEGA-Einsatz in Wien-Rudolfsheim

Ein 15-Jähriger und seine beiden Komplizen raubten am Mittwoch seine Betreuerin in einem Wohnheim in Wien-Rudolfsheim aus. Dank einer schnellen Polizeiaktion konnten die Täter festgenommen werden.

Zwischen einem 15-jährigen Bewohner einer Wohngemeinschaft in Wien-Rudolfsheim und dessen 31-jährigen Betreuerin soll es am 7. Februar gegen 23.00 Uhr zu einer Meinungsverschiedenheit bezüglich seines Taggeldes gekommen sein. Er forderte offenbar mehr, was die Betreuerin ihm verweigerte.

Kurze Zeit später suchte der 15-Jährige (StA.: Serbien) im Beisein von zwei Freunden, 14 (StA.: ungeklärt) und 15 Jahre alt (StA.: Polen), erneut das Dienstzimmer der 31-Jährigen auf und forderte Geld. Dabei soll der Jugendliche eine Schere in seiner Hand gehalten haben und die Frau damit bedroht haben.

Rasche Polizeiaktion führt zur Festnahme in Wien-Rudolfsheim

Die drei Jugendlichen nahmen Geld aus einer Geldkassette an sich und liefen anschließend davon. Die 31-Jährige verständigte umgehend den Polizeinotruf. Aufgrund der genauen Personsbeschreibung und einem Hinweis von mehreren Zeugen auf der Straße, konnten die drei Jugendlichen in der Nähe in einem Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses durch WEGA-Beamten angehalten werden.

Konsequenzen für jugendliche Räuber