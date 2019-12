15-Jähriger von vier Jugendlichen in Brigittenau attackiert und beraubt

Ein 15-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag in Wien-Brigittenau von vier Jugendlichen bedroht. Die jungen Burschen forderten sein Handy.

Eine Gruppe von vier "Nachwuchsgangstern" hat sich am Donnerstagnachmittag in Wien-Brigittenau als Räuber versucht. Die 13- und 14-jährigen Burschen, zwei Türken und zwei Österreicher, die von dort stammen, überfielen gegen 16:45 Uhr in der Engerthstraße einen 15-Jährigen.