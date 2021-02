15-Jähriger hantierte mit Schreckschusspistole: WEGA-Einsatz in Wien-Penzing

Ein 15-Jähriger löste am Montag einen WEGA-Einsatz aus, nachdem er in Wien-Penzing mit einer Schreckschusspistole mehrmals auf ein Gebäude geschossen hatte.

Ein 15-jähriger österreichischer Staatsbürger soll am 15. Februar gegen 23.30 Uhr in Begleitung zweier Freunde (17, 18) im Bereich der Hütteldorfer Straße in Wien-Penzing mit einer Schreckschusspistole mehrmals auf ein Gebäude geschossen haben.