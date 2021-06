15-Jähriger ausgeraubt: Polizei bittet um Hinweise

Am 29. März sollen mutmaßliche Räuber einen 15-Jährigen in Wien umzingelt, verletzts und ausgeraubt haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Wiener Polizei sucht auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mit Lichtbildern nach Räubern, die am 29. März einen 15-Jährigen bei der Reichsbrücke umzingelt, diesem einen Faustschlag ins Gesicht verpasst und seine Habseligkeiten abgenommen hatten. Das Opfer hatte sich am Nachhauseweg befunden und zunächst geweigert, sein Bargeld herauszugeben, gab die Landespolizeidirektion am Sonntag bekannt.