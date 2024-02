In Wien-Brigittenau hat man die Möglichkeit, den St. Patrick´s Day zu feiern.

In Wien-Brigittenau hat man die Möglichkeit, den St. Patrick´s Day zu feiern. ©Canva (Symbolbild)

"15. Brigittenauer St. Patrick’s Day": Stimmungsvolle Feier in Wien

Am 17. März preisen Menschen in aller Welt den irischen Nationalheiligen Patrick. In Wien kann man das bei dem "15. Brigittenauer St. Patrick’s Day" gemütlich mitfeiern.

Am Samstag, 9. März, richtet die Vereinigung "Kulturforum Brigittenau" ein gemütliches Beisammensein mitMusikundTänzen aus. Veranstaltungsort ist das "Haus der Begegnung" (20., Raffaelgasse 11-13). Um 19.30 Uhr startet die vergnügliche Zusammenkunft.

Stimmungsvolles Programm in Wien-Brigittenau

Geboten wird ein stimmungsvolles Programm für alle Freund*innen der "Grünen Insel". Das beliebte Quintett "Paddy’s Return" interpretiert traditionelles irisches Liedgut und neuere "Irish Folk"-Klänge. Beschwingte Darbietungen der mehrfach ausgezeichneten Tanz-Truppe "Shamrock Dance Company Vienna" dürfen bei der Festivität nicht fehlen. Der Zutritt ist gratis. Die Organisator*innen bitten um Anmeldungen: Telefon 0664/19 44 208 (Christine Maly) bzw. E-Mail (mailto:maly.christine@aon.at).

Das für seine große Spielfreude bekannte Ensemble "Paddy’s Return" setzt an diesem Abend neben "Fiddle", Akkordeon und Gitarre auch "Irish Flutes", "Tin Whistles", "Uilleann Pipes" und "Bodhran" ein. Stücke mit Gesängen und instrumentale Werke wechseln einander ab. Der Kultur-Termin wird vom Bezirk gefördert. Hinweise auf sonstige Projekte: (http://www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/).