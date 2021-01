15 Anzeigen nach Demonstration in Baden

Am Freitag fand eine Demonstration in Baden bei Wien statt. Es kam zu 15 Anzeigen, eine davon nach dem Verbotsgesetz, 14 nach dem Covid-Maßnahmengesetz.

Kundgebungen in Baden bei Wien haben am Freitag nach Polizeiangaben mehrere Anzeigen zur Folge gehabt. 14 erfolgten nach dem Covid-Maßnahmengesetz , eine auch nach dem Verbotsgesetz. 16 Identitätsfeststellungen wurden ebenfalls durchgeführt. Wie die APA aus verlässlicher Quelle erfahren hat, war der Neonazi Gottfried Küssel einer der Angezeigten. Er hatte keine Maske getragen. Sein Begleiter hat "Sieg Heil" gerufen und sich einen Anzeige nach dem Verbotsgesetz eingehandelt.

Themen der Versammlungen

An Standkundgebungen am Josefsplatz nahmen der Polizei zufolge am Nachmittag etwa 30 bzw. 80 Personen teil. Im Anschluss fand ein "Spaziergang" durch Baden statt, bei dem 77 Menschen gezählt wurden.