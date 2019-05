1,48 Promille: Alko-Lenker prallte gegen Pkw und beging Fahrerflucht in Wien-Favoriten

Am Samstagabend ist ein Alko-Lenker bei einer Ampel auf der Laxenburgerstraße in Wien-Favoriten auf das Heck eines Autos geprallt. Der 34-Jährige beging Fahrerflucht.

Ein Alko-Lenker (34) ist am 4. Mai 2019 gegen 22:05 Uhr bei einer Ampel auf der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten auf das Heck eines Autos geprallt. Dabei wurden ein 33-jähriger am Steuer und eine Mitfahrerin leicht verletzt. Als das Unfallopfer die Polizei verständigte, flüchtete der 34-Jährige.