148 Covid-19-Infizierte in Wiener Spitäler behandelt

Aktuell werden 148 Covid-19-Fälle in Wiener Spitälern behandelt. Auch 29 Spitalsmitarbeiter wurden infiziert und befinden sich in Quarantäne.

Was das Personal betrifft, haben sich bei 30.000 Mitarbeitern 29 mit dem Coronavirus infiziert. Davon entfallen 16 auf das Allgemeine Krankenhaus (AKH). Dort wurde zuletzt am Donnerstag eine Ärztin positiv auf SARS-CoV-2 getestet, bestätigte Brenner-Küng am Freitagabend. Die Frau dürfte sich nach Informationen der APA bei ihrem Vater angesteckt haben. Die Krankheit soll einen milden Verlauf nehmen. Die Ärztin befindet sich in häuslicher Quarantäne, sämtliche Personen, mit denen sie zuletzt direkten Kontakt hatte, würden getestet, sagte Brenner-Küng: "Bisher sind alle Ergebnisse negativ." Es seien aber noch nicht alle Testverfahren abgeschlossen.