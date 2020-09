146 Freibäder in NÖ "mit blauem Auge" davongekommen

Im Corona-Sommer 2020 sind die 146 niederösterreichischen Freibäder noch einmal "mit einem blauen Auge" davongekommen.

Die 146 Freibäder in Niederösterreich sind im Corona-Sommer 2020 "mit einem blauen Auge" davongekommen. Der Besucherrückgang sei mit etwa 30 Prozent "zum Glück nicht so schlimm wie anfangs befürchtet" gewesen, bilanzierte Kurt Staska, Bädersprecher in der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ), am Donnerstag in einer Aussendung.