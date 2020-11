14,2 Millionen Euro: Regierung gibt Geld für akute Nothilfe im Ausland

14,2 Millionen Euro gibt die Regierung für akute Nothilfe im Ausland. Laut Kurz soll mit dem Geld auch Fluchtgründen entgegen gewirkt werden.

Die Bundesregierung stellt 14,2 Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) für akute Nothilfe in Ländern Afrikas, des Nahen und Mittleren Ostens sowie Asiens zur Verfügung. Das teilte das Büro von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) in einer Aussendung mit. Beschlossen wird das am Mittwoch im Ministerrat. Die finanziellen Mittel gehen an UNO-Organisationen und NGOs wie das Rote Kreuz, die die Hilfe dann an Ort und Stelle leisten.