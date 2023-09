14-Jähriger nach Drohung mit Messer in Wien festgenommen

Am Montag hat die Wiener Polizei einen 14-Jährigen festgenommen, nachdem dieser Lokalbesucher in Wien mit einem Messer bedroht haben soll.

Die Polizisten des Stadtpolizeikommandos Margareten waren am Montag-Abend alarmiert worden, nachdem ein Jugendlicher bei einem Streit zwischen Lokalbesuchern und einer Personengruppe ein Messer gezückt haben soll. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger kam es zu der Auseinandersetzung kurz nach 21.30 Uhr vor bzw. in dem Lokal in der Brückengasse.