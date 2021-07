14-Jähriger von Bekannten in Wien bedroht und ausgeraubt

Am Samstag wurde ein 14-Jähriger von zwei Bekannten in Wien bedroht und ausgeraubt. Die beiden jugendlichen Tatverdächtigen wurden festgenommen.

Gegen 17 Uhr soll sich ein 14-Jähriger mit Freunden in einem Park in der Raxstraße in Wien-Favoriten aufgehalten haben. Dort soll er von zwei bekannten Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren bedroht worden sein.