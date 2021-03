Der 14-Jährige machte mitten in der Nacht eine Spritztour mit dem Auto seines Vaters.

Der 14-Jährige machte mitten in der Nacht eine Spritztour mit dem Auto seines Vaters. ©APA (Sujet)

Der 14-Jährige machte mitten in der Nacht eine Spritztour mit dem Auto seines Vaters. ©APA (Sujet)

14-jähriger Autolenker bei Spritztour mit Freunden in Wien-Favoriten erwischt

In Wien-Favoriten hielten Polizisten in der Nacht auf Sonntag ein Auto an, das von einem 14-Jährigen gelenkt wurde. Der Jugendliche machte eine Spritztour mit seinen Freunden.

Gegen 1.20 Uhr wurden die Polizisten auf das Auto mit den vier männlichen Jugendlichen in der Laxenburger Straße aufmerksam.

Der 14-jährige Lenker gab an, sich den Autoschlüssel von seinem Vater genommen zu haben, um mit seinen Freunden eine Spritztour zu machen. Die Polizisten verständigten die Eltern der Jugendliche, die diese vom Anhalteort abholten. Der Lenker wird nach dem Führerscheingesetz angezeigt. Außerdem müssen alle Beteiligten mit einer Anzeige nach der Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung rechnen.