Das Mädchen wurde nach dem Unfall in ein Spital gebracht.

14-Jährige in Wien-Favoriten von Pkw angefahren

Am Freitag kam es in der Einbahnführung des Antonplatzes in Wien-Favoriten zu einem Unfall. Eine 14-Jährige wurde dabei von einem Pkw erfasst.

Am 15. Februar 2019 lenkte der Fahrer eines Pkw gegen 22:15 Uhr in die Einbahnführung des Antonplatzes, von der Inzersdorfer Straße kommend und wollte die Kreuzung mit der Neusetzgasse in gerader Richtung übersetzen.

Gleichzeitig wollte, nach derzeitigem Ermittlungsstand, ein 14-jähriges Mädchen die Fahrbahn, vor einem am linken Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug, überqueren.