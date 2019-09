14. Cheesecake-Tasting: Foodbloggerin Melanie Savic gewinnt süßes Battle

Am 21. September fand das 14. Cheesecake-Tasting im Garten Café des Vienna Marriott Hotel statt. Mit SWEET TEMPTATION konnte die Foodbloggerin Melanie Savic den Sieg abräumen.

Hunderte Fans beim Cheesecake-Tasting in Wien dabei

Die kreativen Neuinterpretationen des amerikanischen Klassikers My Taste Is Better Than Yours (Irish Coffee), Make Cookies Great Again (Cookies), I Don’t Need A Name (Weiße Schokolade und Himbeere), Orange Is The New Black (Karotte), Sweet Temptation by Gaumenschmaus (Schokolade und Brombeere) und Oh Honey Honey by Mein Leckeres Leben (Mandel, Orange und Honigkaramell) bereiteten den Gästen ganz besonders viel Freude.