135 Covid-19-Neuinfektionen in Niederösterreich

Am Samstag wurden in Niederösterreich 135 Covid-19-Neuinfektionen in Niederösterreich registriert. Aktuell gibt es damit 573 aktiv Erkrankte.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niederösterreich hat sich mit Stand Samstagfrüh im Vergleich zum Vortag um 135 auf 4.692 erhöht. 4.010 Personen galten laut Angaben des Landessanitätsstabes als genesen, was einem Zuwachs von 30 gegenüber dem Freitag entsprach. Bisher mussten im Bundesland 109 Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen beklagt werden.

Aktuell erkrankt waren somit 573 Patienten. Die Gesamtzahl der bisher in Niederösterreich durchgeführten Testungen belief sich auf 226.050.