132 Corona-Neuinfektionen am Sonntag in Niederösterreich

Am Sonntag wurden in Niederösterreich 132 Neuinfektionen registriert. Bisher gab es in Niederösterreich 1.765 Todesfälle in Zusammenhang mit der Viruserkrankung.

In Niederösterreich sind am Sonntag 132 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. 4.138 Kontaktpersonen befanden sich nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) in Quarantäne. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Lungenkrankheit blieb bei 1.765.

Rückgang bei Covid-Intensivpatienten

Hinsichtlich der Covid-Intensivpatienten wurde in den Landeskliniken ein Rückgang verzeichnet. 55 Erkrankte wurden laut Bernhard Jany, dem Sprecher der Landesgesundheitsagentur, behandelt. Das waren um acht weniger mehr als am Vortag.