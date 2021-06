13- und 15-Jähriger raubten Jugendliche in Wiener Park aus

In Wien-Döbling wurden am Freitag ein Elf- und ein 14-Jähriger von einem 13- und einem 15-Jährigem ausgeraubt. Die beiden Burschen wurden angezeigt.

Ein 13- und ein 15-Jähriger haben am Freitagnachmittag in Wien-Döbling einen Elf- und einen 14-Jährigen ausgeraubt. Die beiden bedrohten ihre Opfer laut Polizeisprecher Daniel Fürst in einem Park in Oberdöbling und nahmen ihnen die Handys ab. Polizisten des Stadtpolizeikommandos Döbling stoppten das Duo.