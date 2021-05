Job in Aussicht: Am 1. Juni wird zur 13. Lange Nacht der Bewerbung Wien Online-Edition geladen

13. Lange Nacht der Bewerbung in Wien - heuer online

Pflichttermin für alle Jobhungrigen: Fast 40 Unternehmen aus IT, Handel, Bauwesen, Immobilien, Consulting, Versicherung und Co. stehen bei der Langen Nacht der Bewerbung in Wien zur Verfügung - und das virtuell.

Der Bewerbungsprozess kann manchmal sehr langwierig und zermürbend sein. Wer Lust hat, die eingefahrene Bewerbungseinbahn zu verlassen und einen neuen Weg Richtung Traumjob einschlagen möchte, kann dies am 1. Juni 2021 bei der Langen Nacht der Bewerbung Wien Online-Edition tun.

13. Lange Nacht der Bewerbung in Wien: Möglichkeiten zur Jobsuche

Bereits zum 13. Mal findet das erfolgreiche Karriere-Event von Gründerin Doria Pfob statt, diesmal wieder in der Bundeshauptstadt Wien und sorgt dabei für jede Menge Abwechslung im tristen Bewerbungsalltag. Gemeinsam mit ihrem Team stellte Pfob das Format von live auf online um und ermöglicht so weiterhin, dass sich bei der Langen Nacht der Bewerbung großartige Bewerber*innen und großartige Unternehmen kennenlernen können – sicher und unkompliziert von zu Hause aus.

40 Unternehmen nehmen teil