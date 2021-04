"alle jobs": AMS erweitert Jobsuchmaschine

Das Arbeitsmarktservice (AMS) erweitert die hauseigene Jobsuchmaschine um externe Stellenanzeigen von Unternehmenswebsites und Karriereportalen.

Bisher zeigte die AMS-Jobsuchmaschine nur Stellenangebote, die von Unternehmen an das Arbeitsmarktservice gemeldet wurden. Das AMS will nun mit der neuen Suchfunktion fast das komplette Jobangebot in Österreich zugänglich machen.

"alle jobs" bietet umfassenden Überblick über verfügbare Stellen

"Mit der neuen Plattform "alle jobs" ermöglichen wir Arbeitssuchenden einen noch umfassenderen Überblick über verfügbare Stellen und steigern dadurch deren Chancen, wieder in Beschäftigung zu kommen", so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung. "Der große Vorteil der neuen Jobsuche besteht darin, dass hier fast alle ausgeschriebenen Stellen für Österreich strukturiert und einfach zu finden sind", sagte AMS-Vorstand Johannes Kopf. "Bisher hatten wir rund 40 Prozent aller Stellen, durch www.ams.at/allejobs sind jetzt beinahe 100 Prozent aller freien Stellen in Österreich auf einer Plattform sichtbar." Die Jobsuchmaschine verzeichnet derzeit knapp 300.000 freien Stellen.