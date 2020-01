13-jähriger Bursche bei Brand in Wien-Leopoldstadt verletzt

Bei einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus in der Engerthstraße in Wien-Leopoldstadt erlitt ein 13-jähriger Bursche am Mittwochnachmittag eine Rauchgasvergiftung.

Aufgrund der Flammen kam es in dem Gebäude zu einer starken Rauchentwicklung, wie die Wiener Berufsfeuerwehr berichtete. 20 Personen wurden von der Wiener Berufsrettung medizinisch versorgt.

Zimmerbrand in Wien-Leopoldstadt

Ein Zeuge alarmierte gegen 15.30 Uhr die Feuerwehr über den Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren einige Bewohner bereits ins Freie geflüchtet. Mit Atemschutz brachten die Feuerwehrmänner dann noch weitere Personen aus dem stark verrauchten Gebäude in Sicherheit. Parallel wurde der Rauch aus dem Gebäude gepumpt und der Brand bekämpft.

13-Jähriger wurde in Wiener Spital gebracht

Die Wiener Berufsrettung versorgte die Betroffenen, zudem stand aufgrund der kalten Witterung ein Bus der Wiener Linien bereit. Der 13-Jährige wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Bis zum frühen Abend war der Brand gelöscht. Die Ursache für das Feuer war noch unklar.