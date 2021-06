13-Jährige getötet: FPÖ unterstreicht Forderung nach mehr Abschiebungen

Die "Hilflosigkeit" der ÖVP sei "nicht mehr zu akzeptieren: Die FPÖ hat am Mittwoch - nach der Tötung einer 13-Jährigen in Wien - erneut eine restriktivere Abschiebepraxis urgiert.

Asylwerber, die bereits straffällig geworden seien, müssten konsequent außer Landes gebracht werden, forderten Generalsekretär Michael Schnedlitz und die stellvertretende Klubobfrau im Parlament, Dagmar Belakowitsch, in einer Pressekonferenz. Die ÖVP und deren Innenminister Karl Nehammer würden zwar Maßnahmen versprechen, es geschehe jedoch nichts.

Getötete 13-Jährige: Mutmaßliche Täter sind Asylwerber aus Afghanistan

Zwei 16 bzw. 18 Jahre alten Asylwerber aus Afghanistan stehen im Verdacht, eine 13-Jährige aus dem Bezirk Tulln am Wochenende in einer Wohnung in Wien-Donaustadt missbraucht und getötet zu haben. Einer der Burschen ist mehrfach vorbestraft. Für die FPÖ hätte das Verbrechen verhindert werden können, wenn der bereits straffällig gewordene Jugendliche rasch abgeschoben worden wäre. "Aber die Abschiebungen funktionieren nicht mehr", beklagte Schnedlitz. Auch würden sich die entsprechenden Verfahren viel zu lange hinziehen.