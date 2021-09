13. Diversity Ball eröffnete die Ballsaison in Wien

"We still have a Dream" mit diesem Motto eröffnete der 13. Diversity Ball 2021 die Ballsaison in Österreich. Im Kursalon in Wien wurde getanzt, gefeiert und gevogued.

Samstag Nacht eröffnete der 13. Diversity Ball die heurige Ballsaison und verwandelte den Kursalon Wien in einen Ort gelebter Vielfalt. Unter dem Ehrenschutz von Justizministerin Alma Zadić traf klassische Balltradition auf moderne Partykultur. Unter den Gästen waren unter anderem Gesundheits-Stadtrat Peter Hacker (SPÖ), Klima-Stadtrat Peter Kraus (Die Grünen), Nationalratsabgeordnete Meri Disoski (Die Grünen), Opernsängerin Patricia Nelly, Kathi Stumpf, Camilla Habsburg, der Glas-Künstler Peter Kuchler.

Zadic: "Wir haben einen Traum"

"Wir haben einen Traum. Einen Traum von einer gerechten Welt, Inklusion, Barrierefreiheit und ohne Schranken im Kopf. Eine Welt in der wir alle Platz haben. In der egal ist, welches Geschlecht man hat und wen man liebt!", mit diesen Worten eröffnete Justizminsterin Alma Zadić den 13. Diversity Ball im Kursalon Wien. Zum ersten Mal übernahm sie den Ehrenschutz für den Diversity Ball, der sich für Vielfalt und mehr Toleranz einsetzt.

13. Diversity Ball war unvergesslicher Abend

Ball-Mutter Monika Haider und Ball-Organisator Darko Marković vom equalizent haben sich heuer besonders viel Mühe gemacht, um den rund 1200 Gästen einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Die Ball Location selbst, der Kursalon Wien im Stadtpark, stand heuer im Zeichen von Terra, Schöpfer Erde und Ursprung allen Lebens. Davon haben sich auch die Ballgäste in diesem Jahr in ihrem Style inspirieren lassen. Erlaubt war alles, ob Vintage Dress, kreatives Kostüm oder Ballrobe.

Besondere Mitternachtseinlage beim Ball in Wien

Bei der Eröffnungsshow sorgten Künstler wie Betty Semper, die Special Dance Crew vom Verein Jugend am Werk und Futurelove für einen fulminanten Start. Besonders heiß wurde es bei der Bourlesque-Einlage von Kalinka Kalaschnikow. Ein weiteres Highlight war die Voguing-Performance von Kiki House of Dive. Danach sorgten die DJs Troy Savoy und Mister Harvey Miller für einen vollen Dancefloor bis weit in die Nacht.

Ballsaison mit Gaumenfreuden eröffnet