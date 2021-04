126 Intensiv-Patienten und 474 Neuinfektionen in NÖ

In Niederösterreich sind binnen 24 Stunden 474 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Bei der Zahl der Intensiv-Patienten gab es einen leichten Anstieg.

In Niederösterreich sind am Mittwoch nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur (LGA) 126 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt worden. Am Ostermontag waren es 123, am Dienstag 120.