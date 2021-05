123 Corona-Neuinfektionen am Freitag in NÖ

Am Freitag wurden in Niederösterreich 123 Corona-Neuinfektionen registriert. 82 Corona-Erkrankte wurden auf Intensivstationen behandelt.

In Niederösterreich sind am Freitag laut Bernhard Jany, Sprecher der Landesgesundheitsagentur, 82 an Corona Erkrankte auf Intensivstationen behandelt worden. Das war erstmals seit Beginn der Vorwoche wieder ein Anstieg, und zwar im Vergleich zum Vortag um drei Patienten. 123 Neuinfektionen wurden gemeldet, teilte das Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit. Die Zahl der Todesfälle ist um vier auf 1.745 gestiegen. 6.741 Kontaktpersonen waren in Quarantäne.