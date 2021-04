123 Corona-Erkrankte auf Intensivstationen in NÖ

Am Sonntag mussten in Niederösterreich 123 Corona-Patienten intensivmedizinisch betreut werden. In 24 Stunden gab es zudem 405 Neuinfektionen.

In Niederösterreich sind am Sonntag laut Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur 123 an Corona Erkrankte auf Intensivstationen behandelt worden. Das war um ein Patient weniger als am Samstag.

405 Neuinfektionen und sechs Todesfälle in Niederösterreich

405 Corona-Neuinfektionen wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) gemeldet.

Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg um sechs auf insgesamt 1.675. Erneut gesunken ist die Zahl der Kontaktpersonen in Quarantäne - um 447 auf 11.014.