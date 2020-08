120 neue Ärztestellen für Wiener Gesundheitsverbund

Der Wiener Gesundheitsverbund investiert in neues Personal. Lücken gebe es vor allem im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie, Anästhesie und Innere Medizin.

Wien investiert in Gesundheit

Ludwig zeigte sich überzeugt, dass die Tatsache, dass Wien die Coronavirus -Pandemie gut bewältigt habe, unmittelbar mit der guten Gesundheitsversorgung in der Stadt zu tun habe. Seither werde auch die Meinung, dass Sparmaßnahmen nötig seien oder das System privatisiert gehöre, weniger oft geäußert, befand er. Nun werde weiter in die Personalausstattung investiert.

Konkret werden insgesamt 380 Stellen geschaffen, darunter 120 Akutdienstposten für Mediziner. Hier gebe es große Lücken zu füllen, wie heute betont wurde - vor allem in den Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie, Anästhesie und Innere Medizin. Nötig seien darum auch Investitionen in Facharzt-Ausbildungsplätze, hieß es. Auch in der Pflege und in weiteren Berufsgruppen werden neue Stellen eingerichtet.