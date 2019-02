12. Staffel "Dancing Stars" im Zeichen musikalischer Film-Highlights

Ab 15. März fegen neun Promis zu musikalischen Highlights der Filmgeschichte übers Tanzparkett. Die "Dancing Stars" werden dabei von Nicole Hansen, Balázs Ekker, Karina Sarkissova und Dirk Heidemann bewertet.

“Dancing Stars” geht nach einem Jahr Pause am 15. März 2019 in die bereits zwölfte Runde. Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger führen wie gewohnt durch acht neue Ausgaben, bei denen Österreichs Prominenz gemeinsam mit ihren Profitänzern an den Start geht.

“Großes Kino” als Motto bei “Dancing Stars” 2019

Das Thema Film ist das Leitmotiv – so mancher Solotanz und die Gruppenauftritte stehen deshalb ganz im Zeichen musikalischer Highlights der Filmgeschichte. Und so werden die Tanzpaare unter anderem zu Songs aus “Zoomania”, “Austin Powers”, “Pirates of the Caribbean”, “A Star Is Born” und weiteren cineastischen Highlights übers ORF-Tanzparkett fegen.