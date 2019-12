12-Jähriger bei Verkehrsunfall in Wien-Donaustadt verletzt

Am Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall am Biberhaufenweg in Wien-Donaustadt. Dabei wurde ein 12-Jähriger auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst.

Gegen 14.10 Uhr war ein 41-jähriger Österreicher mit seinem Pkw am Biberhaufenweg vom Asperner Heldenplatz Richtung Heustadelgasse unterwegs. Auf dem dortigen Schutzweg kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 12-jährigen Buben. Dieser wollte gerade mit seinem Tretroller die Fahrbahn überqueren.

Bub von Pkw erfasst: Ins Krankenhaus gebracht

Durch den Zusammenstoß kam der Bub zu Sturz und zog sich oberflächliche Abschürfungen zu. Er wurde von der Rettung ins Spital gebracht.