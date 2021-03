119 Zurückweisungen bei Kontrollen in Wr. Neustadt

In den letzten 24 Stunden wurden bei den Ausreisekontrollen in Wiener Neustadt 119 Personen zurückgeschickt. Ab sofort wird allerdings auch ein Antikörper-Nachweis bei den Kontrollen akzeptiert.

Bei den Ausreisekontrollen im Corona -Hochinzidenzgebiet Wiener Neustadt hat es am Donnerstag 119 Zurückweisungen und drei Anzeigen gegeben. Etwa 3.900 Personen seien kontrolliert worden, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Freitag auf Anfrage mit. Die Zahl der Zurückweisungen ist somit im Vergleich zu den Tagen davor gestiegen. Dennoch haben sich laut dem Sprecher rund 97 Prozent der Menschen an die Bestimmungen gehalten.

Antikörper-Nachweis wird bei Ausreise akzeptiert

Masken für Kindergartenpersonal

Das Land Niederösterreich stellt aufgrund der Einstufung als Hochinzidenzgebiet FFP2-Schutzmasken für alle Kindergartenpädagoginnen und für das Personal der Stadt in den Landeskindergärten. Für jeden Mitarbeiter wurden nach Angaben des Rathauses im Laufe des Freitags 50 FFP2-Masken ausgeliefert - insgesamt rund 12.000. In den 18 Kindergärten in der Statutarstadt wurden 234 Personen versorgt, wurde in einer Aussendung mitgeteilt.