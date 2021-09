115 Corona-Fälle im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen

Der Corona-Cluster im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen ist um 13 auf 115 Fälle geschrumpft, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.

Der Corona-Cluster in der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden) ist am Dienstag geschrumpft. Verzeichnet wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 115 Fälle und damit um 13 weniger als am Vortag. Im Erstaufnahmezentrum Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) wurden 18 positiv Getestete (minus drei) registriert.