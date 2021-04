113 Corona-Erkrankte auf Intensivstationen in NÖ

Am Donnerstag wurden in Niederösterreich knapp 290 Neuinfektionen gemeldet. 113 Erkrankte befanden sich auf Intensivstationen.

In Niederösterreich sind am Donnerstag laut Bernhard Jany, Sprecher der Landesgesundheitsagentur, 113 an Corona Erkrankte auf Intensivstationen behandelt worden. Das waren drei Patienten weniger als am Vortag.