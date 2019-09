11. Rote Nasen Lauf im Wiener Prater: Mehr als 2.600 liefen mit

Bei perfektem Laufwetter verwandelte sich die Prater Hauptallee am gestrigen Sonntag in die wohl bunteste Laufmeile des Landes.

Laufen für den guten Zweck im Wiener Prater

Das oberste Ziel war es, andere in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen. Denn wer beim Rote Nasen Lauf mitmacht, schenkt auch gleichzeitig ein Lachen. Jede Startspende macht noch mehr Clownbesuche bei kranken Kindern, Erwachsenen und SeniorInnen möglich.

Der Rote Nasen Lauf bot auch die Gelegenheit, die Rote Nasen Clowns einmal außerhalb des Spitals persönlich kennen zu lernen. Ob auf der Bühne oder auf der Laufstrecke, am Sonntag sah man Clowns und rote Nasen soweit das Auge reichte.

65.000 Euro für die Roten Nasen Clowndoctors

Über 2.600 Mitlaufende – von ganz jung im Kinderwagen bis ein bisschen älter in den Laufschuhen – gingen für noch mehr Lachen im Spital an den Start. Gemeinsam mit der Unterstützung der Laufsponsoren konnte dieses Jahr die Spendensumme von über 65. 000 EUR erreicht werden. „Dafür möchten wir uns von ganzem Herzen bedanken! Wir freuen uns, unsere Arbeit bei kranken und humorbedürftigen Menschen mit dieser wichtigen Unterstützung weiterhin regelmäßig und profund umsetzen zu können“, so Mag. Edith Heller, Geschäftsführerin von Rote Nasen Clowndoctors.